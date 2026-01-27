Ричмонд
Несколько автомобилей столкнулись на улице Сущевский вал

Несколько автомобилей столкнулись на улице Сущевский вал в районе дома 73. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших в аварии уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено на четыре километра и осуществляется по двум полосам из шести. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее на внутренней стороне 83-го километра МКАД случилось ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии было затруднено. Водителей также просили выбирать пути объезда.