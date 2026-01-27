Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом развернули пункты обогрева из-за отключения света

Под Ростовом из-за аварии в нескольких хуторах пропала электроэнергия.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области сразу несколько сельских поселений оказались обесточены. Авария на линиях произошла в ночь на 27 января. Об этом сообщили в местном Управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Так, ночью без электричества остались люди из Щепкинского и Рассветовского сельских поселений, проживающие в СНТ «РСМ-2», СНТ «Содружество» и СНТ «Глобус». А утром 27 января свет отключили и в хуторе Александровка Мишкинского сельского поселения.

Сейчас последствия аварии устраняются. Также для людей были развернуты пункты обогрева.