Под Ростовом развернули пункты обогрева из-за отключения света

В Аксайском районе Ростовской области сразу несколько сельских поселений оказались обесточены. Авария на линиях произошла в ночь на 27 января. Об этом сообщили в местном Управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Так, ночью без электричества остались люди из Щепкинского и Рассветовского сельских поселений, проживающие в СНТ «РСМ-2», СНТ «Содружество» и СНТ «Глобус». А утром 27 января свет отключили и в хуторе Александровка Мишкинского сельского поселения.
Сейчас последствия аварии устраняются. Также для людей были развернуты пункты обогрева.