В Кузбассе 17-летнего подростка будут судить за покушение на теракт

В Кемеровской области перед судом за госизмену и покушение на совершение теракта на железной дороге предстанет 17-летний подросток, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый получил в соцсети предложение от представителя иностранного государства за денежное вознаграждение оказать помощь в совершении противоправных действий в отношении объектов транспортной инфраструктуры России. Подросток согласился и, используя полученные координаты, попытался поджечь подвижный состав (тепловоз, электровоз) в районе железнодорожной станции Прокопьевск на Западно-Сибирской железной дороге, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в надзорном ведомстве.
Несовершеннолетнему жителю Кузбасса вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ) и покушение на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Уголовное дело будет рассматривать 2-й Восточный окружной военный суд.
