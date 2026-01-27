В Кузбассе 17-летнего подростка будут судить за покушение на теракт

«По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый получил в соцсети предложение от представителя иностранного государства за денежное вознаграждение оказать помощь в совершении противоправных действий в отношении объектов транспортной инфраструктуры России. Подросток согласился и, используя полученные координаты, попытался поджечь подвижный состав (тепловоз, электровоз) в районе железнодорожной станции Прокопьевск на Западно-Сибирской железной дороге, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в надзорном ведомстве.