ГАИ лишила минчанина прав и дала штраф в 540 рублей после видео из интернета

Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД установили личность, им оказался 23-летний мужчина. За совершенное нарушение водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 12 базовых величин, или 540 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Кроме того, он был лишен прав на 6 месяцев.