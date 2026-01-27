ГАИ лишила минчанина прав и дала штраф в 540 рублей после видео из интернета. Подробности обнародовали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В интернете сотрудники ГАИ заметили видеоролик, на котором водитель, находившийся за рулем автомобиля Geely, на пересечении проспекта Мира и улицы Николы Теслы, осуществил разворот с полосы, которая предназначена для движения прямо.
Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД установили личность, им оказался 23-летний мужчина. За совершенное нарушение водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 12 базовых величин, или 540 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Кроме того, он был лишен прав на 6 месяцев.
