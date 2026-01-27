Хоккеисты из Свердловской области отравились во время поездки

«После употребления в пищу продукции заведения общественного питания у восьми подростков в возрасте от 14 до 17 лет обнаружены признаки острой кишечной инфекции. Пострадавшие госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексея Попова доклад о ходе расследования.
Напомним, в Екатеринбурге несколько посетителей кофейни DUO пожаловались на недомогание после посещения заведения. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в самой кофейне и у ее поставщиков.