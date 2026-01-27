Ричмонд
Аэропорт Шереметьево временно закрыли для прилетающих самолетов

Подмосковный аэропорт Шереметьево временно закрыли для прилетающих самолетов из-за неблагоприятных погодных условий.

Подмосковный аэропорт Шереметьево временно закрыли для прилетающих самолетов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в аэрогавани.

Ограничения ввели с 09:00 до 12:00 мск, авиакомпании корректируют расписание рейсов, уточнили в аэропорту.

«Узнать актуальную информацию о статусах рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта», — отметили в Шереметьеве.

По словам метеоролога Евгения Тишковца, сегодня, 27 января, в Москве выпадет более трети месячной нормы снега. Он указал на оранжевый уровень погодной опасности.