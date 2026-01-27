Мошенники обманывают россиян через поддельные «рабочие» чаты

Рабочие чаты и группы в мессенджерах могут таить в себе угрозу. Россиянам рассказали, как мошенники начали обманывать своих жертв, используя их коллектив и рабочие связи. Пример такой схемы обмана привели в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».