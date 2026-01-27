Мошенники обманывают россиян через поддельные «рабочие» чаты

Рабочие чаты и группы в мессенджерах могут таить в себе угрозу. Россиянам рассказали, как мошенники начали обманывать своих жертв, используя их коллектив и рабочие связи. Пример такой схемы обмана привели в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предшествует краже данных и средств тщательная подготовка. Мошенники собирают в открытых источниках и социальных сетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Таким образом они могут создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия.
— В такой чат добавляют одного реального пользователя и несколько ботов, управляемых мошенниками. Боты, подписанные именами коллег, используют реальные фотографии и имитируют рабочее общение. Под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате ставится «служебная задача» — например, срочно передать код подтверждения для «оцифровки архива», — рассказали в МВД России.
Боты активно отчитываются о выполнении поставленной задачи, подтверждают действия друг друга и тем самым подталкивают реального человека к выполнению требования. Однако в реальности передача кода таит в себе угрозу потери данных, средств.