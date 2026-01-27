В Запорожской области в плен сдался контрразведчик ВСУ

Контрразведчик Вооружённых сил Украины Сергей Мыхайлов попал в российский плен в Запорожской области, сообщает ТАСС.
По словам военного, он начал службу в контрразведке в 2014 году и на момент задержания входил в состав отдельного штурмового полка ВСУ.
«Во время войны я покинул воинскую часть, и мне пришлось заниматься торговлей. Я приобретал у военных патроны и оружие, а затем перепродавал их другим военнослужащим, которые нуждались в них. Кроме того, я обменивал эти товары на наркотики и также продавал их военным», — сказал он.
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ не будут эвакуировать оставшихся в Красном Лимане боевиков.