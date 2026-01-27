Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азербайджане задержали трех граждан за подготовку теракта против посольства

БАКУ, 27 января. /ТАСС/. Спецслужбы Азербайджана задержали троих граждан республики, готовивших террористическую атаку на посольство одного из иностранных государств на почве религиозной вражды, решением суда они арестованы. Об этом сообщила Служба госбезопасности (СГБ) страны.

Источник: Reuters

«Граждане Азербайджана Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки “Вилаяти-Хорасан” террористической организации ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации “Исламское государство”), приобрели предметы, используемые в качестве оружия, для совершения террористической атаки на посольство иностранного государства в Азербайджане. Они были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения диппредставительства», — говорится в сообщении.

О посольстве какой именно страны идет речь, не уточняется.

Отмечается, что задержанные привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 («подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия») УК Азербайджана, решением суда в отношении них принята мера пресечения в виде взятия под стражу.

«В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия», — указано в информации.