В Азербайджане задержали трех граждан за подготовку теракта против посольства

«Граждане Азербайджана Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки “Вилаяти-Хорасан” террористической организации ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации “Исламское государство”), приобрели предметы, используемые в качестве оружия, для совершения террористической атаки на посольство иностранного государства в Азербайджане. Они были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения диппредставительства», — говорится в сообщении.
О посольстве какой именно страны идет речь, не уточняется.
Отмечается, что задержанные привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 («подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия») УК Азербайджана, решением суда в отношении них принята мера пресечения в виде взятия под стражу.
«В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия», — указано в информации.