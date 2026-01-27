В Азербайджане задержали трех граждан за подготовку теракта против посольства

«Граждане Азербайджана Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки “Вилаяти-Хорасан” террористической организации ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации “Исламское государство”), приобрели предметы, используемые в качестве оружия, для совершения террористической атаки на посольство иностранного государства в Азербайджане. Они были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения диппредставительства», — говорится в сообщении.