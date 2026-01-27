Число погибших из-за морозов и снежной бури в США выросло до 30 человек

Тем временем министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что в стране отменили более 11 тысяч авиарейсов. Это стало худшим показателем со времен пандемии коронавирусной инфекции. При этом, как отметил глава ведомства, причиной стала не только погода, но и проблема кадрового характера в аэропортах.