Число погибших из-за морозов и снежной бури в США выросло до 30 человек

Число жертв обрушившейся на США снежной бури увеличилось по меньшей мере до 30 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Как минимум 30 смертей было зафиксировано в штатах, пострадавших от сильных холодов», — передает агентство.
О новых погибших сообщили из штатов Миссисипи, Луизиана, Нью-Джерси, Южная Каролина и Кентукки.
Ранее сообщалось, что из-за экстремальных холодов и снегопадов чрезвычайное положение объявили в 18 американских штатах, от Техаса до Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что федеральные службы страны готовы к рекордным морозам и снежным бурям.
Тем временем министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что в стране отменили более 11 тысяч авиарейсов. Это стало худшим показателем со времен пандемии коронавирусной инфекции. При этом, как отметил глава ведомства, причиной стала не только погода, но и проблема кадрового характера в аэропортах.