Число погибших из-за морозов и снежной бури в США выросло до 30 человек

О новых погибших из-за холода сообщили в штатах Миссисипи, Луизиана и Нью-Джерси.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв обрушившейся на США снежной бури увеличилось по меньшей мере до 30 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Как минимум 30 смертей было зафиксировано в штатах, пострадавших от сильных холодов», — передает агентство.

О новых погибших сообщили из штатов Миссисипи, Луизиана, Нью-Джерси, Южная Каролина и Кентукки.

Ранее сообщалось, что из-за экстремальных холодов и снегопадов чрезвычайное положение объявили в 18 американских штатах, от Техаса до Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что федеральные службы страны готовы к рекордным морозам и снежным бурям.

Тем временем министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что в стране отменили более 11 тысяч авиарейсов. Это стало худшим показателем со времен пандемии коронавирусной инфекции. При этом, как отметил глава ведомства, причиной стала не только погода, но и проблема кадрового характера в аэропортах.

