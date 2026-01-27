Десятки кошек сварились заживо в приюте под Хабаровском

Под Хабаровском два десятка кошек-инвалидов погибли в приюте Kitty House из-за коммунальной аварии. В помещении лопнула труба с горячей водой, в результате чего животные буквально сварились заживо, сообщает hab.aif.ru.
Трагедия случилась утром 26 января. Волонтёр Ольга Вербовская, живущая в том же здании, вышла на улицу около шести утра и увидела густой пар из окон. Внутри всё помещение было в тумане — как оказалось, в приюте произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения.
Кипяток, хлынувший из пробоины, залил стационар на цокольном этаже, где содержались больные и ослабленные кошки. Они не смогли выбраться и погибли от ожогов.
Всего в приюте было 37 кошек и 4 собаки. 17 кошек и все собаки выжили, но они сильно промокли и находятся в шоковом состоянии. Сейчас волонтёры разбирают последствия инцидента — вытаскивают тела погибших животных, отмывают затопленные комнаты и ищут временную передержку для уцелевших питомцев.
«Наш ущерб — это утерянные жизни кошек. Материальный ущерб мы не оценивали. Если мы сможем доказать, что имела место халатность УК, дело будет резонанснее — но пока что адекватное понимание об их роли в этой истории имеем только мы, поэтому категоричных утверждений не делаем», — отметила Вербовская в беседе с hab.aif.ru.