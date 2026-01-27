В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в период отсутствия хозяйки в гости к дочери приходили друзья. В ходе опросов был установлен подозреваемый. Молодой человек пояснил, что, оставшись один в комнате под предлогом, похитил украшения, а затем сдал их в ломбарды, выручив 75 тысяч рублей. Эти деньги, по его словам, были потрачены на развлечения, еду и алкоголь.