В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий

В Хабаровске полиция задержала 19-летнего жителя Железнодорожного района по подозрению в краже ювелирных изделий. Преступление произошло в квартире в Индустриальном районе, когда хозяйка находилась в отъезде, оставив жилье на попечение своей 18-летней дочери. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Потерпевшая, вернувшись из поездки, обнаружила пропажу золотых украшений на общую сумму около 150 тысяч рублей. В список похищенного вошли браслет, цепь, серьги, два обручальных кольца и другие ценные предметы.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в период отсутствия хозяйки в гости к дочери приходили друзья. В ходе опросов был установлен подозреваемый. Молодой человек пояснил, что, оставшись один в комнате под предлогом, похитил украшения, а затем сдал их в ломбарды, выручив 75 тысяч рублей. Эти деньги, по его словам, были потрачены на развлечения, еду и алкоголь.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.