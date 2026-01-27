Ричмонд
Свердловчанина, который сжег ребенка и развеял прах у реки, отправили в колонию

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вынесли приговор Сергею Березовичу за убийство 13-летней девочки, которое совершено 18 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сергей Березович вину в убийстве ребенка признал.

По версии следствия, трагедия произошла в мае 2007 года в Пригородном районе. Люба вышла из дома и пропала. Ее тело найти не удалось. Березович рассказал об убийстве, когда находился в колонии.

Мужчина признался, что задушил ребенка после ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, он сжег тело, а прах развеял у реки Чусовой.

За это преступление его приговорили к 11 годам лишения свободы. По совокупности приговоров за решеткой он проведет 20 лет.