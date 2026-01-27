Челябинская область вошла в топ регионов, подверженных кибермошенничеству

За 2025 год челябинцы отдали мошенникам свыше 3 млрд рублей.
Челябинская область по результатам 2025 года вошла в десятку регионов, наиболее подверженных дистанционному мошенничеству. Об этом на расширенной коллегии заявил глава ГУ МВД по региону Сергей Космачев.
«К сожалению, наша область входит в десятку регионов, наиболее подверженных дистанционному мошенничеству. Сумма, которую жители нашей области теряют от таких преступлений, несмотря на все принимаемые профилактические меры, остается значительной: за прошедший год она составила более трех миллиардов рублей», — отметил начальник регионального главка.
По его словам, в процентном соотношении кибермошенничества в регионе стало меньше. Принимаемые меры позволили на 10% снизить количество зарегистрированных дистанционных краж и мошенничеств. Но граждане в условиях нестабильного экономического состояния, движимые жаждой легкого обогащения, продолжают поддаваться уловкам мошенников.
«Проведено несколько межведомственных рабочих встреч с представителями областного правительства и кредитно-финансовых учреждений, в ходе которых выработаны совместные меры, направленные на профилактику и предупреждение дистанционных мошенничеств. Отмечу, что есть и положительные моменты совместной работы, когда на стадии оформления кредитов нашим сотрудникам и банковским работникам удается предотвратить совершение преступлений. И мы будем продолжать этим заниматься. Будем не только продолжить эту работу, но и совершенствовать ее, в том числе путем дополнительного финансового обеспечения мероприятий региональной программы, а также контроля со стороны областного правительства за принятием аналогичных программ во всех муниципалитетах», — заявил Космачев.