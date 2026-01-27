Челябинская область вошла в топ регионов, подверженных кибермошенничеству

«Проведено несколько межведомственных рабочих встреч с представителями областного правительства и кредитно-финансовых учреждений, в ходе которых выработаны совместные меры, направленные на профилактику и предупреждение дистанционных мошенничеств. Отмечу, что есть и положительные моменты совместной работы, когда на стадии оформления кредитов нашим сотрудникам и банковским работникам удается предотвратить совершение преступлений. И мы будем продолжать этим заниматься. Будем не только продолжить эту работу, но и совершенствовать ее, в том числе путем дополнительного финансового обеспечения мероприятий региональной программы, а также контроля со стороны областного правительства за принятием аналогичных программ во всех муниципалитетах», — заявил Космачев.