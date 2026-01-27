В Бразилии признанная умершей после ДТП женщина ожила

Фернанду Кристина Поликарпо была сбита машиной, когда переходила скоростную трассу SP-294. Первый парамедик, прибывший на место ДТП, констатировал смерть женщины и распорядился отправить ее в морг. Тело Поликарпо накрыли термоодеялом прямо на дороге. Второй парамедик, приехавший для эвакуации тела, обнаружил, что пострадавшая жива. Он увидел, что женщина, несмотря на многочисленные травмы, дышит. Врач приступил к реанимации.