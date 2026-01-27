В Бразилии признанная умершей после ДТП женщина ожила

В бразильском городе Сан-Паулу сбитая автомобилем женщина ожила после того, как ее признали умершей. Об этом пишет Need To Know.
Фернанду Кристина Поликарпо была сбита машиной, когда переходила скоростную трассу SP-294. Первый парамедик, прибывший на место ДТП, констатировал смерть женщины и распорядился отправить ее в морг. Тело Поликарпо накрыли термоодеялом прямо на дороге. Второй парамедик, приехавший для эвакуации тела, обнаружил, что пострадавшая жива. Он увидел, что женщина, несмотря на многочисленные травмы, дышит. Врач приступил к реанимации.
Мать Поликарпо, которой успели сообщить о смерти дочери, пережила шок, после сообщения, что она ожила. Она считает, что промедление с оказанием медпомощи усугубило состояние дочери. Водитель, сбивший девушку, утверждает, что она появилась на дроге неожиданно.
Пострадавшая проходит лечение в больнице города Бауру. Состояние девушки улучшается. Врачи планируют прекратить вентиляцию легких в ближайшие дни. Допустивший ошибку парамедик отстранен от работы на время внутреннего расследования.
Ранее сообщалось, что в Таиланде 85-летняя женщина очнулась через 40 минут после смерти.
В Индии 103-летняя пенсионерка воскресла на своих похоронах и отметила день рождения.