В Хабаровском крае мужчину убили в день рождения

По данным следствия, вечером 19 января 2026 года мужчина и женщина, ожидая электричку на платформе, познакомились с мужчиной и предложили ему поехать к ним в гости, чтобы отметить его день рождения. Компания направилась в дом в садовом товариществе Хабаровского района.