В Хабаровском крае мужчину убили в день рождения

В Хабаровском крае двум жителям Хабаровска предъявили обвинение в убийстве знакомого, совершённом группой лиц. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 19 января 2026 года мужчина и женщина, ожидая электричку на платформе, познакомились с мужчиной и предложили ему поехать к ним в гости, чтобы отметить его день рождения. Компания направилась в дом в садовом товариществе Хабаровского района.
Во время совместного распития алкоголя между обвиняемыми и гостем произошла ссора. Следствие установило, что женщина нанесла потерпевшему несколько ударов ножом в спину, после чего второй фигурант ударил его ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
После произошедшего один из обвиняемых сообщил о преступлении, позвонив на одну из телефонных линий Следственного комитета. По ходатайству следствия суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий.
Ранее в Томске 39-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве двух человек. По версии следствия, мужчина в ходе конфликта убил хозяина квартиры, а затем лишил жизни его спящего знакомого, пытаясь инсценировать между ними ссору. Впоследствии он признал вину и был арестован.