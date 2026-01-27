Ричмонд
Две школьницы упали с высотки в Омске

Одна из упавших с высотки в Омске школьниц выжила.

Источник: Комсомольская правда

В Омске две школьницы упали с высотного дома. Об этом сообщает «КП-Омск».

Отмечается, что трагедия произошла 25 января в Нефтяниках. По данным из соцсетей, девочки сорвались с высоты дома № 27 на улице Пригородной. Одна из них погибла на месте, за жизнь второй сейчас борются врачи.

Очевидцы пишут, что школьницы были одноклассницами и учились в седьмом классе гимназии № 123. На следующий день в учебном заведении работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Официальные причины случившегося пока не названы.

В региональном Минздраве сообщили, что выжившая девочка находится в реанимации. У нее множественные травмы, состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Не менее жуткий инцидент недавно произошел в Республике Коми. Там пропавшую 14-летнюю школьницу нашли мертвой в заброшенной квартире в том же подъезде, где она жила. При этом девочку искали несколько дней всем городом. В поисках участвовали полиция, волонтеры и спасатели. Было возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.