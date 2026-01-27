Две школьницы упали с высотки в Омске

Не менее жуткий инцидент недавно произошел в Республике Коми. Там пропавшую 14-летнюю школьницу нашли мертвой в заброшенной квартире в том же подъезде, где она жила. При этом девочку искали несколько дней всем городом. В поисках участвовали полиция, волонтеры и спасатели. Было возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.