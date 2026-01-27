В Свердловской области за подготовку теракта задержали троих граждан

Ранее стало известно о другом уголовном деле, связанном с попыткой теракта на железной дороге. В Кемеровской области перед судом предстанет 17-летний подросток, обвиняемый в государственной измене и покушении на совершение террористического акта. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, по версии следствия, в мае прошлого года несовершеннолетний получил в соцсети предложение от представителя иностранного государства за вознаграждение оказать помощь в совершении противоправных действий.