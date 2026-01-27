В Свердловской области за подготовку теракта задержали троих граждан

В Свердловской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих граждан России по подозрению в подготовке террористического акта на железной дороге. Об этом сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, задержанные планировали совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры.
В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Ранее стало известно о другом уголовном деле, связанном с попыткой теракта на железной дороге. В Кемеровской области перед судом предстанет 17-летний подросток, обвиняемый в государственной измене и покушении на совершение террористического акта. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, по версии следствия, в мае прошлого года несовершеннолетний получил в соцсети предложение от представителя иностранного государства за вознаграждение оказать помощь в совершении противоправных действий.
Следствие считает, что подросток согласился на предложение и попытался поджечь тепловоз и электровоз в районе железнодорожной станции Прокопьевск на Западно-Сибирской железной дороге, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Несовершеннолетнему вменяются государственная измена и покушение на совершение террористического акта. Уголовное дело будет рассматривать 2-й Восточный окружной военный суд.