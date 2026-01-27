Житель Башкирии зарезал бывшую жену и пытался убить дочь

Как рассказали в МВД по РБ, в ходе конфликта на почве ревности мужчина схватился за нож и несколько раз ударил экс-супругу в руку. На шум выбежала их 19-летняя дочь и попыталась защитить мать, но получила удар ножом. После этого сельчанин нанес бывшей жене смертельный удар в шею и скрылся.