Огонь унес жизни четырех человек в Балашихе: нелегальных хостел стал ловушкой

В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека.
Четыре человека погибли при пожаре в хостеле в подмосковной Балашихе. Возгорание началось рано утром, огонь удалось потушить менее чем за полтора часа, однако трагедия унесла жизни двух мужчин и двух женщин, сообщают оперативные службы. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Пожар в хостеле: подробности происшествия.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 04:40 по мск. Очаг возгорания находился на втором этаже частного дома. Площадь пожара составила 35 квадратных метров, ему присвоили третий ранг сложности. Огонь был ликвидирован к 05:53 силами МЧС Подмосковья. По предварительным данным, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
Уголовное дело и предварительные выводы.
Следователи Главного следственного управления СК России по Московской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работают следователи и криминалисты: проводится осмотр, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Устанавливаются личности погибших, уточняется точное число пострадавших, говорится в официальном telegram-канале СК Подмосковья.
После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. Среди пострадавших — шестеро человек, в том числе двое детей, один из которых — 15-летний подросток — госпитализирован с отравлением угарным газом.
Нелегальный хостел и надзор прокуратуры.
По информации оперативных служб, дом сдавался в аренду нелегально — как хостел, передает ТАСС. Балашихинская городская прокуратура взяла ход расследования под контроль. Надзорное ведомство следит за установлением всех обстоятельств трагедии и результатами проверки.