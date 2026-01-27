Огонь унес жизни четырех человек в Балашихе: нелегальных хостел стал ловушкой

Четыре человека погибли при пожаре в хостеле в подмосковной Балашихе. Возгорание началось рано утром, огонь удалось потушить менее чем за полтора часа, однако трагедия унесла жизни двух мужчин и двух женщин, сообщают оперативные службы. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.