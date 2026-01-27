Названа причина смерти легендарного футбольного тренера Бориса Игнатьева

В декабре 2024 года стало известно, что у специалиста обнаружили новообразование в желудке. Тогда Игнатьев рассказывал, что перенес операцию, но опровергал диагноз онкологического заболевания. В последние месяцы он практически не появлялся на публике и ограничивал контакты, однако оставался в контакте с коллегами по тренерскому цеху и футбольными функционерами.