Названа причина смерти легендарного футбольного тренера Бориса Игнатьева

Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался во вторник, 27 января, в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщили журналисты. Причиной смерти называют онкологию.
«В возрасте 85 лет ушел из жизни бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев», — передает Sport24. Журналисты Shot отмечают, что причиной смерти спортсмена стала онкология.
В декабре 2024 года стало известно, что у специалиста обнаружили новообразование в желудке. Тогда Игнатьев рассказывал, что перенес операцию, но опровергал диагноз онкологического заболевания. В последние месяцы он практически не появлялся на публике и ограничивал контакты, однако оставался в контакте с коллегами по тренерскому цеху и футбольными функционерами.
Борис Игнатьев родился 5 декабря 1940 года в Москве. Как игрок выступал на позиции полузащитника, главным образом за клубы первой и второй лиг — среди них «Зенит» Ижевск, «Ракета» и «Волга» Горький, «Динамо» Махачкала, «Метеор» Жуковский, «Динамо» Целиноград и «Строитель» Уфа. Один сезон провел в высшей лиге СССР в составе горьковской «Волги».
В начале 1970-х Игнатьев начал тренерскую карьеру, возглавив «Торпедо» Владимир. Наибольшую известность он получил в системе сборных СССР, работая с юношескими и молодежными командами. В 1988 году под его руководством юношеская сборная СССР стала чемпионом Европы.
В июле 1996 года специалист возглавил национальную сборную России. Команда под его руководством участвовала в отборочном цикле чемпионата мира 1998 года, однако не смогла пробиться на турнир во Францию, после чего в 1998 году он покинул пост.
Позже Игнатьев входил в тренерский штаб московского «Локомотива», работал в «Динамо» Москва, а также в клубах Китая и ОАЭ. В 2000—2010-х годах он отошел от активной тренерской деятельности и занялся методической и экспертной работой, сотрудничал с РФС и клубными структурами, регулярно выступал в качестве аналитика в спортивных СМИ.