ФСБ предотвратила поджог железной дороги в Свердловской области по заданию Украины

По данным ведомства, задержанные самостоятельно вышли на контакт с сотрудником украинских спецслужб через мессенджер telegram и получили от него задание совершить диверсию на железной дороге. В ходе обысков по месту их проживания были изъяты средства связи с перепиской, инструкциями, а также компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.