ФСБ предотвратила поджог железной дороги в Свердловской области по заданию Украины

ФСБ задержали трех россиян.
Службы безопасности предотвратили теракт на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области, задержав трех ее планировавших россиян. Как сообщили 26 января 2026 года в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные действовали по заданию украинских спецслужб.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Свердловской области задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
По данным ведомства, задержанные самостоятельно вышли на контакт с сотрудником украинских спецслужб через мессенджер telegram и получили от него задание совершить диверсию на железной дороге. В ходе обысков по месту их проживания были изъяты средства связи с перепиской, инструкциями, а также компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Следствие также собирает доказательства для возможной дополнительной квалификации их действий как государственной измены, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.