Москву парализовали 9-балльные пробки

Уровень автомобильных пробок в Москве утром 27 января вырос до 9 баллов из 10 возможных. Об этом сообщается в данных сервиса «Яндекс Пробки» по состоянию на 09:30 мск. Ранее утром сервис фиксировал загруженность столичных дорог на уровне 8 баллов.

В Москве пробки в 9 баллов, следует из данных онлайн-карт.

«Пробки 9 баллов», — следует из данных карт. Причиной резкого ухудшения дорожной ситуации стали погодные условия. В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) журналистам пояснили, что на улицах с ночи идет интенсивный снег, который не прекращается и в утренние часы.

В настоящий момент движение остается затрудненным практически по всем центральным улицам Москвы, а также на Садовом и Бульварном кольцах. Плотный поток фиксируется на Третьем транспортном кольце по всей протяженности.

Ранее серьезные заторы фиксировали и в регионах. Неделей ранее, например, в Тюмени вечером образовались 9‑балльные пробки, километровые очереди парализовали центральные улицы города, по данным 2ГИС.