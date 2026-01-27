Москву парализовали 9-балльные пробки

Уровень автомобильных пробок в Москве утром 27 января вырос до 9 баллов из 10 возможных. Об этом сообщается в данных сервиса «Яндекс Пробки» по состоянию на 09:30 мск. Ранее утром сервис фиксировал загруженность столичных дорог на уровне 8 баллов.