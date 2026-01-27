Уголовное дело возбудили после смерти четырех человек при пожаре в Балашихе

В результате пожара, произошедшего в частном доме 27 января, также есть пострадавшие. Одного из них, 15-летнего подростка, доставили в больницу. У него наблюдаются признаки отравления угарным газом. Следователи побывали на месте происшествия, чтобы установить точные причины возгорания. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.