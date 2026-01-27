Уголовное дело возбудили после смерти четырех человек при пожаре в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после пожара в частном доме в Балашихе. В результате возгорания погибли четыре человека. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.
— После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.
В результате пожара, произошедшего в частном доме 27 января, также есть пострадавшие. Одного из них, 15-летнего подростка, доставили в больницу. У него наблюдаются признаки отравления угарным газом. Следователи побывали на месте происшествия, чтобы установить точные причины возгорания. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.