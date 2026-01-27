Пассажиры вышли из автобусов на Калужском шоссе из-за снегопада

26 января на трассе в районе хутора Семигорский в Новороссийске столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, после чего он съехал в кювет. В результате случившегося 22 пассажира и водитель оказались заблокированы в автобусе. Позднее спасатели помогли пассажирам выбраться из заблокированного транспортного средства.