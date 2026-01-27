Пассажиры вышли из автобусов на Калужском шоссе из-за снегопада

В связи с сильным затором на Калужском шоссе во вторник, 27 января, пассажирам автобусов, ехавшим по трассе, пришлось выйти из транспортных средств и продолжить путь пешком.
— Фуры не могут въехать на МКАД, — передает Telegram-канал «Москва 24».
В связи со снегопадом, который будет идти до 29 января, городские службы Москвы работают в усиленном режиме. По словам заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова, наибольший объем снега выпадет 27 и 28 января, а погодные условия могут способствовать появлению снежных заносов и гололедицы.
26 января на трассе в районе хутора Семигорский в Новороссийске столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, после чего он съехал в кювет. В результате случившегося 22 пассажира и водитель оказались заблокированы в автобусе. Позднее спасатели помогли пассажирам выбраться из заблокированного транспортного средства.