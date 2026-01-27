Челябинские наркодилеры переориентировали свою деятельность

По словам генерала, за 2025 год совместными усилиями в регионе был ликвидирован ряд крупных нарколабораторий. Например, В Карталинском районе было изъято около 700 килограммов готовых к реализации синтетических наркотиков. По оценке экспертов, только при ликвидации одного из таких наркопроизводст до потребителей не дошли около 1 млн разовых доз, на сумму в 1,5 млрд рублей.