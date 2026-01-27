Челябинские наркодилеры переориентировали свою деятельность

Вместо контрабанды запрещенных веществ наркодельцы перешли на их изготовление.
В Челябинской области наркодилеры переориентировали свою деятельность: с контрабанды запрещенных веществ они перешли на их непосредственное изготовление. Об этом на расширенной коллегии заявил глава ГУ МВД по региону Сергей Космачев. По словам начальника главка, сейчас прорабатывается комплекс мер для борьбы с подобными производствами.
«При поддержке прокуратуры области и Законодательного собрания на федеральном уровне прорабатывается закрепление федерального закона по маркировке прекурсоров и созданию единой федеральной базы с использованием программного средства “Честный знак”. Это связано, прежде всего, с переориентацией преступников с контрабанды наркотиков на их непосредственное производство», — отметил в своем выступлении Космачев.
По словам генерала, за 2025 год совместными усилиями в регионе был ликвидирован ряд крупных нарколабораторий. Например, В Карталинском районе было изъято около 700 килограммов готовых к реализации синтетических наркотиков. По оценке экспертов, только при ликвидации одного из таких наркопроизводст до потребителей не дошли около 1 млн разовых доз, на сумму в 1,5 млрд рублей.
Работа по борьбе с нарколабораториями остается на особом контроле. По количеству расследованных групповых наркопреступлений за 2025 год Челябинская область занимает второе место в России после Москвы.