На Урале вынесли приговор по делу об убийстве школьницы 18 лет назад

Девочка в один из дней вышла из дома и бесследно исчезла. Несколько лет она числилась пропавшей без вести — ее не нашли живой. Не были обнаружены и останки.
Но недавно мужчина, который уже отбывал наказание за другие преступления, по какой-то причине решил признаться в том, что сделал с ребенком.
«Девочка села к нему в машину, в селе Николо-Павловское между ними произошла ссора, и мужчина задушил жертву. Чтобы скрыть следы, он вывез тело в лес и сжег. Оставшиеся фрагменты уничтожил в печи, а прах развеял у реки Чусовая», — сообщают суды Свердловской области.
По информации старшего помощника руководителя регионального Следственного комитета Александра Шульги, фигуранту 63 года, он живет в Краснодарском крае. Со своей жертвой он был знаком. Более того, до трагедии 2007 года он уже имел проблемы с законом.
«В нулевые он получил судимость за совершение развратных действий в отношении малолетней. Тогда суд приговорил его к условному лишению свободы. Мужчина, перебравшись в другой регион, на путь исправления не встал и вновь пошел на преступление против половой неприкосновенности уже другой девочки. В 2023 году суд приговорил его к длительному реальному лишению свободы», — рассказал пресс-секретарь главка полиции Среднего Урала Валерий Горелых.
Вероятно, остаток жизни немолодой уже фигурант проведет за решеткой.
Суд назначил ему 11 лет лишения свободы, по совокупности приговоров за другие преступления окончательный срок — 20 лет строгого режима.
«Раскрытие особо тяжкого преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей и криминалистов регионального управления СК России и оперативников МВД Свердловской области по преступлениям прошлых лет», — подчеркнул Шульга.