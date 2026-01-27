На Урале вынесли приговор по делу об убийстве школьницы 18 лет назад

«В нулевые он получил судимость за совершение развратных действий в отношении малолетней. Тогда суд приговорил его к условному лишению свободы. Мужчина, перебравшись в другой регион, на путь исправления не встал и вновь пошел на преступление против половой неприкосновенности уже другой девочки. В 2023 году суд приговорил его к длительному реальному лишению свободы», — рассказал пресс-секретарь главка полиции Среднего Урала Валерий Горелых.