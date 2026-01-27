В Азербайджане арестовали трёх человек за подготовку теракта в посольстве

По версии следствия, задержанные — Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде — планировали атаку на почве религиозной вражды. В СГБ утверждают, что они вступили в преступную связь с членами международной террористической организации «Вилаят Хорасан»* (филиал террористической организации ИГ*, обе запрещены в РФ).