Свердловская и Челябинская области возглавили рейтинг подростковой преступности

«В прошедшем году органами внутренних дел области проводилась целенаправленная работа по исключению фактов бесконтрольного нахождения несовершеннолетних в ночное время на улице. Дети доставлялись в отделы полиции и передавались законным представителям, в отношении которых составлялись протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Общее количество таких протоколов составило порядка 12 тысяч, что больше на 15%, чем в 2024 году. И эта работа будет продолжена в текущем году. Убежден, что несовершеннолетние не должны находиться на улице в ночное время без законных представителей», — выразил свою позицию генерал.