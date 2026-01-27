Свердловская и Челябинская области возглавили рейтинг подростковой преступности

Недобросовестные родители оставляют детей без присмотра.
Свердловская и Челябинская области возглавили анти-рейтинг субъектов РФ по детской преступности. Об этом на расширенной коллегии заявил глава ГУ МВД по региону Сергей Космачев. На 2026 год он определил ряд мер, чтобы исправить ситуацию.
«По итогам 2025 года количество несовершеннолетних преступников возросло на 4%. Надо сказать откровенно: Челябинская область занимает второе место среди всех субъектов по данному критерию. Уступает только Свердловской области по количеству детей, совершивших преступление. Это говорит не о том, что наши дети хуже, чем в других регионах. А скорее о недостаточном нашем общем внимании, я считаю», — отметил начальник главка.
По его словам, для решения проблемы необходим комплексный подход. Нужно привлечь к вопросу не только органы профилактики, но и все органы государственной, муниципальной власти, общественности.
«Необходимо проводить целенаправленную работу по обеспечению занятости детей, увлечению занятиями спортом, различными театральными и художественными кружками. Особенно в летний период, когда они, в большей степени, предоставлены сами себе», — отметил Космачев.
Генерал отметил, что некоторые случаи, когда за детьми не осуществляется должного контроля, заканчиваются трагедиями. Особенно часто это происходит в ночное время.
«В прошедшем году органами внутренних дел области проводилась целенаправленная работа по исключению фактов бесконтрольного нахождения несовершеннолетних в ночное время на улице. Дети доставлялись в отделы полиции и передавались законным представителям, в отношении которых составлялись протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Общее количество таких протоколов составило порядка 12 тысяч, что больше на 15%, чем в 2024 году. И эта работа будет продолжена в текущем году. Убежден, что несовершеннолетние не должны находиться на улице в ночное время без законных представителей», — выразил свою позицию генерал.
Сегодня ГУ МВД по региону инициировало сразу несколько инициатив, направленных на исправление ситуации с ночными гулянками среди подростков. Одна из них — внесение изменений в областной закон, предусматривающий привлечение к ответственности юрлиц, если в их помещениях ночью находятся несовершеннолетние.