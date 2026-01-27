В Германии описали «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

«Теперь я должен планировать возможность тысячи раненых военнослужащих в день. Чем глубже в это вникаешь [сценарий войны НАТО с РФ], тем сложнее все становится и тем труднее это себе представить», — сказал Функе в беседе с The Times. Он также отметил, что, по его оценке, уже в первые недели возможного столкновения стран НАТО с Россией через немецкие порты пройдут десятки тысяч союзных военных, которых придется оперативно перебрасывать на восток страны.