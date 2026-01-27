Ричмонд
В Германии описали «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

Германия окажется в эпицентре в случае войны НАТО с Россией, отмечает генерал Функе.

«Теперь я должен планировать возможность тысячи раненых военнослужащих в день. Чем глубже в это вникаешь [сценарий войны НАТО с РФ], тем сложнее все становится и тем труднее это себе представить», — сказал Функе в беседе с The Times. Он также отметил, что, по его оценке, уже в первые недели возможного столкновения стран НАТО с Россией через немецкие порты пройдут десятки тысяч союзных военных, которых придется оперативно перебрасывать на восток страны.

Ранее сообщалось, что ФРГ уже готовит инфраструктуру к возможному конфликту с Россией в рамках «Оперативного плана для Германии» (OPLAN), который предусматривает пять фаз эскалации. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не намерена нападать на страны альянса. В 2025 году мировые политики также неоднократно поднимали тему возможной войны между Североатлантическим альянсом и Россией.

