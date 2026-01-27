Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вова Беспредел из банды Цапков дважды просился на СВО

Владимир Алексеев, более известный как Вова Беспредел, повторно подал ходатайство об отправке на специальную военную операцию.

Источник: SHOT

Первая попытка в августе 2024 года закончилась отказом. Заявление конца 2025-го также не удовлетворили. После провала ходатайств Алексеева перевели в колонию особого режима ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбургской области. Вова Беспредел — правая рука Сергея Цапка, самый жестокий участник кущевской ОПГ. Суд признал его виновным в убийстве 18 человек. Среди преступлений — резонансная ликвидация семьи фермера Аметова в ноябре 2010 года.

В 2013 году получил пожизненный срок без права на УДО. В отличие от Алексеева, другие члены банды — Андрей Быков («Бык») и Вячеслав Рябцев («Буба») — освободились через участие в СВО с последующим помилованием.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пьяная дочь Цапка на дорогой иномарке влетела в дом под Таганрогом на скорости 136 км/ч.