Вова Беспредел из банды Цапков дважды просился на СВО

Первая попытка в августе 2024 года закончилась отказом. Заявление конца 2025-го также не удовлетворили. После провала ходатайств Алексеева перевели в колонию особого режима ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбургской области. Вова Беспредел — правая рука Сергея Цапка, самый жестокий участник кущевской ОПГ. Суд признал его виновным в убийстве 18 человек. Среди преступлений — резонансная ликвидация семьи фермера Аметова в ноябре 2010 года.