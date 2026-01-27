Профессора ДВФУ арестовали за наркотики

По версии следствия, 22 января 2026 года во Владивостоке она попыталась сбыть наркотическое вещество — каннабис общей массой 7,76 грамма. Довести преступление до конца ей не удалось: подозреваемую задержали сотрудники полиции, а наркотик изъяли при осмотре места происшествия.