Профессора ДВФУ арестовали за наркотики

Советский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении профессора Дальневосточного федерального университета, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

По версии следствия, 22 января 2026 года во Владивостоке она попыталась сбыть наркотическое вещество — каннабис общей массой 7,76 грамма. Довести преступление до конца ей не удалось: подозреваемую задержали сотрудники полиции, а наркотик изъяли при осмотре места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Суд, изучив материалы следствия и посчитав доводы обоснованными, заключил обвиняемую под стражу сроком на два месяца.