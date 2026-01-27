ФСБ пресекла попытку теракта на железной дороге в Свердловской области

Обвиняемым от 41 до 46 лет. По данным следствия, они сами вышли на связь с украинскими спецслужбами в Telegram, где и получили задание совершить поджог на железной дороге. При обысках по адресам фигурантов были изъяты средства связи с перепиской с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.