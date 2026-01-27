ФСБ пресекла попытку теракта на железной дороге в Свердловской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих граждан России, планировавших диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обвиняемым от 41 до 46 лет. По данным следствия, они сами вышли на связь с украинскими спецслужбами в Telegram, где и получили задание совершить поджог на железной дороге. При обысках по адресам фигурантов были изъяты средства связи с перепиской с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», суд уже отправил их под арест. Следствие работает над сбором доказательств для дополнительного обвинения по статье «Государственная измена». По совокупности статей фигурантам может грозить пожизненное заключение.
В ФСБ предупреждают о продолжающихся активных попытках украинских спецслужб вербовать исполнителей для диверсий через мессенджеры и социальные сети. В ведомстве подчеркнули, что все лица, согласившиеся на содействие противнику, будут установлены и привлечены к строгой ответственности.