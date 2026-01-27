На Мясокомбинате неадекватная семья устраивает пьяные драки и угрожает сжечь квартиры соседей

В краевой полиции рассказали, что накануне из дома на улице Норильской поступил звонок с сообщением, что какой-то мужчина пытается взломать дверь одной из квартир. Злоумышленника задержали, им оказался 27-летний ранее судимый красноярец, который уже привлекался к административной ответственности. В его отношении составили два протокола о неповиновении распоряжению сотрудника полиции и мелком хулиганстве (ст. 19.3 КоАП РФ и 20.1 КоАП). Наказание по первой статье — штраф до 4 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 120 часов или арест на 15 суток. Еще 2 тыс. рублей или 15 суток ареста грозит за хулиганство. Окончательное решение о наказании примет суд.