На Мясокомбинате неадекватная семья устраивает пьяные драки и угрожает сжечь квартиры соседей

О ситуации рассказал директор АНО «Межрегиональный центр по правам детей» Павел Пугачев.
Он сообщил, что подал обращения в прокуратуру, полицию и администрацию города с просьбой разобраться в ситуации.
«Женщину неоднократно замечали в очень нетрезвом состоянии, спящей на улице, в подъезде. Одним из соседей она угрожала сжечь квартиру. Мужчину, который живет в семье, подозревают в употреблении наркотиков. Жители дома сообщают, что эта история длится уже достаточно долгое время», — сообщил общественник.
Ему сообщили, что в семье есть ребенок, но с родителями он не живет. Выделяемые государством пособия, как сообщают соседи, мать тратит на алкоголь.
Павел Пугачев призвал разобраться, почему органы профилактики детского и семейного неблагополучия не предпринимают действий по защите прав ребенка.
В краевой полиции рассказали, что накануне из дома на улице Норильской поступил звонок с сообщением, что какой-то мужчина пытается взломать дверь одной из квартир. Злоумышленника задержали, им оказался 27-летний ранее судимый красноярец, который уже привлекался к административной ответственности. В его отношении составили два протокола о неповиновении распоряжению сотрудника полиции и мелком хулиганстве (ст. 19.3 КоАП РФ и 20.1 КоАП). Наказание по первой статье — штраф до 4 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 120 часов или арест на 15 суток. Еще 2 тыс. рублей или 15 суток ареста грозит за хулиганство. Окончательное решение о наказании примет суд.
Кроме того, проверку начали в отношении 28-летней сожительницы мужчины по поводу неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Наказание по этой статье — от 500 до 2000 рублей. В полиции отметили, что фактически мать со своей 8-летней дочерью не проживает. Девочку воспитывает бабушка.