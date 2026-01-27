Жестокое убийство многодетной матери в Башкирии: дочка пыталась защитить ее от папы и чуть не погибла сама

Согласно версии следствия, трагедия произошла в минувшую пятницу, 23 января, в деревне Игнатовка. Обвиняемый пришел к своей 41-летней бывшей жене для выяснения отношений. Конфликт возник на почве ревности. В доме в тот момент были четверо их дочерей, трое из которых — несовершеннолетние. В ходе ссоры мужчина несколько раз ранил женщину в руку и шею. Когда 19-летняя дочь попыталась защитить мать, он в состоянии аффекта ударил ножом и ее, а после этого скрылся.