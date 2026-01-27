Жестокое убийство многодетной матери в Башкирии: дочка пыталась защитить ее от папы и чуть не погибла сама

В Чишминском районе Башкирии заключили под стражу 42-летнему местному жителю, которому предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство старшей дочери. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и МВД республики.
Согласно версии следствия, трагедия произошла в минувшую пятницу, 23 января, в деревне Игнатовка. Обвиняемый пришел к своей 41-летней бывшей жене для выяснения отношений. Конфликт возник на почве ревности. В доме в тот момент были четверо их дочерей, трое из которых — несовершеннолетние. В ходе ссоры мужчина несколько раз ранил женщину в руку и шею. Когда 19-летняя дочь попыталась защитить мать, он в состоянии аффекта ударил ножом и ее, а после этого скрылся.
Шестилетняя дочь прибежала на шум и увидела раненую старшую сестру. Пришедшая в сознание 19-летняя девушка смогла вызвать скорую помощь. Медикам удалось спасти ее жизнь, однако ее мать скончалась на месте от полученных ранений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Давлекановском районе, где он скрывался у знакомого. Он уже дал признательные показания.
C обвиняемым уже проведены первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор доказательств по уголовным делам об убийстве и покушении на убийство.
