Что стало с тушами выловленных из озера в Башкирии овец

На озере Узеть около хутора Луч в Бирском районе на прошлой неделе завершились работы по извлечению провалившихся под лед овец, но планируются контрольные погружения водолазов. Ранее была информация о том, что трупы животных направят в скотомогильник в Татарстан, но по уточненным данным госкомитета РБ по ветеринарии, их отвезли в Елабугу на предприятие по переработке отходов животного происхождения.
На таких предприятиях отходы (кровь, копыта и рога, кости всех видов, внутренние органы), образующиеся при забое животных, перерабатывают в продукцию кормового и технического назначения. Часть отходов допускается для скармливания другим животным после минимальной первичной обработки, но большая их часть подлежит глубокой переработке.
Напомним, инцидент произошел 16 декабря прошлого года. Причиной случившегося хозяин отары называет непогоду. Фермер заявил, что сумма убытка превысила 20 млн рублей, не считая работы спасателей. Стоит отметить, что одна овца из стада, провалившегося под лед, выжила.