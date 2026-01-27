Что стало с тушами выловленных из озера в Башкирии овец

На озере Узеть около хутора Луч в Бирском районе на прошлой неделе завершились работы по извлечению провалившихся под лед овец, но планируются контрольные погружения водолазов. Ранее была информация о том, что трупы животных направят в скотомогильник в Татарстан, но по уточненным данным госкомитета РБ по ветеринарии, их отвезли в Елабугу на предприятие по переработке отходов животного происхождения.