В Москве в метро один пассажир распылил другому в лицо перцовый баллончик

В ГУ МВД добавили, что пострадавшему была незамедлительно оказана медицинская помощь. Врачи диагностировали у него химический ожог роговицы глаза. По предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «В кратчайшие сроки оперативники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Уже через несколько часов после происшествия 31-летний мужчина был задержан по месту своего проживания на улице Недорубова», — добавили в пресс-службе.