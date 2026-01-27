Ричмонд
В Москве в метро один пассажир распылил другому в лицо перцовый баллончик

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта в вестибюле станции «Кутузовская» Филевской линии московского метро распылил в лицо пассажиру содержимое перцового баллончика, в результате чего тот получил химический ожог роговицы глаза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, на станции “Кутузовская” Филевской линии между двумя пассажирами возник конфликт при проходе в вестибюль. В ходе ссоры один из граждан, руководствуясь хулиганскими побуждениями, умышленно распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонента, совершив грубое нарушение общественного порядка», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что пострадавшему была незамедлительно оказана медицинская помощь. Врачи диагностировали у него химический ожог роговицы глаза. По предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «В кратчайшие сроки оперативники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Уже через несколько часов после происшествия 31-летний мужчина был задержан по месту своего проживания на улице Недорубова», — добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.