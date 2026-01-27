Учащихся школы № 1354 эвакуировали из-за прогибания балки, угрозы для них нет

«Сегодня до начала уроков в помещении спортивного зала было зафиксировано прогибание балки. Школа незамедлительно вызвала экстренные службы и провела эвакуацию детей в соседние здания нашей школы. Все дети были выведены организованно в сопровождении педагогов. Угрозы здоровью детей нет», — сказала Анна Постникова.
Она отметила, что в настоящее время проводится обследование всего здания.
«Школа готовит претензионный акт в адрес застройщика. Также инициирована экспертиза по дальнейшей эксплуатации здания и его отдельных помещений», — уточнила директор.
Ранее в СМИ писали, что в школе в Южном Бутово утром 27 января произошла эвакуация из-за прогибания балки.