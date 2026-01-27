Учащихся школы № 1354 эвакуировали из-за прогибания балки, угрозы для них нет

«Сегодня до начала уроков в помещении спортивного зала было зафиксировано прогибание балки. Школа незамедлительно вызвала экстренные службы и провела эвакуацию детей в соседние здания нашей школы. Все дети были выведены организованно в сопровождении педагогов. Угрозы здоровью детей нет», — сказала Анна Постникова.