Учащихся школы № 1354 эвакуировали из-за прогибания балки, угрозы для них нет

В спортивном зале школы № 1354 в Южном Бутово утром 27 января зафиксировали прогибание балки, ученики были немедленно эвакуированы в соседние здания учреждения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор школы Анна Постникова.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня до начала уроков в помещении спортивного зала было зафиксировано прогибание балки. Школа незамедлительно вызвала экстренные службы и провела эвакуацию детей в соседние здания нашей школы. Все дети были выведены организованно в сопровождении педагогов. Угрозы здоровью детей нет», — сказала Анна Постникова.

Она отметила, что в настоящее время проводится обследование всего здания.

«Школа готовит претензионный акт в адрес застройщика. Также инициирована экспертиза по дальнейшей эксплуатации здания и его отдельных помещений», — уточнила директор.

Ранее в СМИ писали, что в школе в Южном Бутово утром 27 января произошла эвакуация из-за прогибания балки.