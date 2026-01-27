На Камчатке экс-чиновника будут судить за ущерб в 600 млн рублей

В Петропавловск-Камчатский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника региональной «Службы заказчика министерства строительства». Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия при возведении социально значимых объектов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на краевую прокуратуру.
По версии следствия, в 2021 году чиновник подписал акты приемки детского сада в селе Тиличики, хотя заведомо знал о критических нарушениях при строительстве фундамента. В результате уже через три года в новом детсаду треснули стены и перекрытия. Объект признали аварийным, а детей пришлось экстренно перевести в здание местной школы. Ущерб по этому эпизоду оценили в 542 млн рублей.
Второй эпизод касается строительства театра кукол в Петропавловске-Камчатском. Чтобы скрыть срыв сроков, обвиняемый приказал начать внутреннюю отделку в здании без крыши. В итоге из-за дождей отделочные работы и элементы конструкций были уничтожены, а ущерб превысил 53 млн рублей.
По данным издания, речь идет о 55-летнем Дмитрии Куданцеве, который ранее был уволен на фоне многочисленных скандалов. Он уже является фигурантом уголовных дел о нарушениях при строительстве ФОКа «Водник» и канализационного коллектора в Вилючинске.