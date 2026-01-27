На Камчатке экс-чиновника будут судить за ущерб в 600 млн рублей

По версии следствия, в 2021 году чиновник подписал акты приемки детского сада в селе Тиличики, хотя заведомо знал о критических нарушениях при строительстве фундамента. В результате уже через три года в новом детсаду треснули стены и перекрытия. Объект признали аварийным, а детей пришлось экстренно перевести в здание местной школы. Ущерб по этому эпизоду оценили в 542 млн рублей.