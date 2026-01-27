В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии

В главке пояснили, что в дежурную часть отдела МВД по Тогучинскому району поступило сообщение о том, что поселке Горный загорелось оборудования вышки сотовой связи. На месте происшествия полицейские обнаружили бутылку из-под химической жидкости, гаечный ключи и молоток, которыми злоумышленник, предположительно, воспользовался для поджога.