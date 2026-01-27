В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии

НОВОСИБИРСК, 27 янв — РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ в Новосибирской области задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в диверсии — поджоге вышки сотовой, сообщает ГУМВД по региону.
В главке пояснили, что в дежурную часть отдела МВД по Тогучинскому району поступило сообщение о том, что поселке Горный загорелось оборудования вышки сотовой связи. На месте происшествия полицейские обнаружили бутылку из-под химической жидкости, гаечный ключи и молоток, которыми злоумышленник, предположительно, воспользовался для поджога.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники центра по противодействию экстремизму, отдела МВД России по Тогучинскому району совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 15-летний местный житель», — говорится в сообщении.
Подросток признался, что поджечь термошкаф за деньги он согласился в ходе переписки в мессенджере. На основании собранных материалов следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).