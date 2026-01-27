Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок пострадал от взрыва найденной на улице игрушечной гранаты в Ставрополе

Ребенок пострадал из-за взрыва принесенного домой пиротехнического изделия. Об этом сообщает «КП-Ставрополь».

Источник: Комсомольская правда

Предположительно, мальчик нашел неизвестный предмет на улице, который внешне похож на пластиковую игрушку в виде гранаты. Ребенок принес ее домой, взрыв произошел в помещении. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение о госпитализации ребенка, пострадавшего доставили в офтальмологическое отделение детской краевой больницы.

На данный момент мальчику оказывается помощь, он находится под наблюдением врачей. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Серьезных последствий для жизни и здоровья удалось избежать.

Обстоятельства произошедшего выясняются.