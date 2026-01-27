Ребенок пострадал от взрыва найденной на улице игрушечной гранаты в Ставрополе

Предположительно, мальчик нашел неизвестный предмет на улице, который внешне похож на пластиковую игрушку в виде гранаты. Ребенок принес ее домой, взрыв произошел в помещении. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение о госпитализации ребенка, пострадавшего доставили в офтальмологическое отделение детской краевой больницы.