Под Новосибирском задержали 15-летнего подростка за поджог вышки сотовой связи

Информация о возгорании оборудования в поселке Горный Тогучинского района поступила в дежурную часть местного отдела полиции. На месте происшествия стражи порядка обнаружили предметы, которые могли быть использованы для поджога.
В ходе совместной операции сотрудники полиции и управления ФСБ смогли быстро установить и задержать подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель этой же области.
По данным следствия, подросток признался, что согласился на поджог термошкафа за денежное вознаграждение. Договоренность была достигнута в ходе переписки в одном из мессенджеров. На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии.
Параллельно стало известно о задержании ФСБ в Свердловской области трех россиян. Их подозревают в подготовке теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Связь с куратором, как сообщается, осуществлялась через мессенджер Telegram.