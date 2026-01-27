Ричмонд
Под Новосибирском задержали 15-летнего подростка за поджог вышки сотовой связи

В Новосибирской области правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в поджоге вышки сотовой связи, что классифицируется как диверсия. Об этом «КП-Новосибирск» сообщили в пресс-службе СК России по региону.

Источник: Комсомольская правда

Информация о возгорании оборудования в поселке Горный Тогучинского района поступила в дежурную часть местного отдела полиции. На месте происшествия стражи порядка обнаружили предметы, которые могли быть использованы для поджога.

В ходе совместной операции сотрудники полиции и управления ФСБ смогли быстро установить и задержать подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель этой же области.

По данным следствия, подросток признался, что согласился на поджог термошкафа за денежное вознаграждение. Договоренность была достигнута в ходе переписки в одном из мессенджеров. На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Параллельно стало известно о задержании ФСБ в Свердловской области трех россиян. Их подозревают в подготовке теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Связь с куратором, как сообщается, осуществлялась через мессенджер Telegram.