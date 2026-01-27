Что известно о гибели четырех человек при пожаре в нелегальном хостеле в Балашихе

Утром 27 января в подмосковной Балашихе произошел пожар в частном доме, который использовался как хостел. Трагедия унесла жизни четырех человек. Собрали все подробности происшествия.
Сигнал о пожаре в микрорайоне Салтыковка (квартал Зворыкино) поступил в экстренные службы около 04:30 утра. Очаг возгорания находился на втором этаже трехэтажного частного дома.
По данным ТАСС, огонь охватил площадь в 35 квадратов, и ему был присвоен третий ранг сложности. Открытое горение ликвидировали к 05:53.
По информации Mash, к тушению привлекались 80 специалистов и 27 единиц техники.
При разборе конструкций в одной из комнат на втором этаже были обнаружены тела двух женщин и двух мужчин. Источники ТАСС сообщают, что все четверо погибших были гражданами Кубы.
Из здания удалось эвакуировать шесть человек. Среди них двое детей. Как сообщает ГСУ СК по Московской области, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.
Предварительной причиной трагедии следствие называет неосторожное обращение с огнем.
Из-за неуплаты в здании отключили электричество. По предварительным данным РИА Новости, жильцы, чтобы согреться, развели костер прямо в одной из комнат.
ТАСС отмечает, что дом сдавался под проживание незаконно, и всего в нем находилось более 20 человек.
Как пишет телеграм-канал SHOT, комната стоила 1200 рублей в сутки, а собственник особняка проживает в Лондоне.
Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Расследование дела и установление всех обстоятельств взяла на контроль Прокуратура Московской области. На место ЧП выезжал прокурор Балашихи Дмитрий Девятко.
В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.