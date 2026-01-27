В Беларуси замдиректора учреждения образования задержан при получении взятки

В ведомстве уточнили, заместитель директора по хозяйственной работе учреждения образования Витебска был задержан с поличным при получении очередной взятки. Сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области было установлено, что руководитель на протяжении 2025 года неоднократно получил от ИП незаконное вознаграждения за решение вопросов, которые входят в его компетенцию.