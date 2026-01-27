В Беларуси замдиректора учреждения образования задержан при получении взятки. Подробности рассказали в Комитете государственного контроля.
В ведомстве уточнили, заместитель директора по хозяйственной работе учреждения образования Витебска был задержан с поличным при получении очередной взятки. Сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области было установлено, что руководитель на протяжении 2025 года неоднократно получил от ИП незаконное вознаграждения за решение вопросов, которые входят в его компетенцию.
В частности, речь шла про выбор ИП исполнителем работы, которые касались техобслуживания приборов учета, регулирования тепловой энергии на объектах учреждения образования. В ведомстве заметили, что взятки передавались в том числе и за решение вопросов по приемке выполненных работ и их скорейшей оплате.
КГК Беларуси заявил о задержании замдиректора учреждения образования при получении взятки. Фото: телеграм-канал КГК Беларуси.
Несмотря на то, что работы выполнялись в срок и качественно, заместитель директора пытался на каждом этапе понудить индивидуального предпринимателя к так называемому «сотрудничеству».
«В качестве взяток должностному лицу учреждения образования передано 6,5 тыс. рублей. В отношении него возбуждены уголовные дела», — подчеркнули в КГК.
