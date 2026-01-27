Ричмонд
Казахстанец потерял 32 млн тенге после одного звонка

Житель Шымкента стал жертвой интернет-мошенников, потеряв почти 32 млн тенге. Доверившись звонку от неизвестных лиц, он перевел деньги на указанные злоумышленниками счета, сообщает МВД РК.

Источник: Курсив

Как сообщили в полиции, именно с обращения этого потерпевшего началось расследование серии интернет-мошенничеств. В ходе оперативной работы сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции задержали мужчину, причастного к организации схем.

Задержанным оказался житель Кызылординской области. В поисках «легкого заработка» он выполнял роль так называемого дроповода: собирал банковские карты своих знакомых, передавал их третьим лицам через мессенджеры и предоставлял счета в пользование за вознаграждение. Позже эти карты использовались для вывода денег, полученных мошенническим путем.

В рамках следствия также доказана его причастность еще к одному аналогичному эпизоду. Во втором случае потерпевший лишился более 6 млн тенге. При этом, как отмечают в министерстве, общая сумма ущерба по двум фактам превысила 40 млн тенге.

Ранее «Курсив» писал, что в ЗКО дропперы получали от $200 до $300 за перевод денег мошенникам.