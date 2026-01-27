Казахстанец потерял 32 млн тенге после одного звонка

Задержанным оказался житель Кызылординской области. В поисках «легкого заработка» он выполнял роль так называемого дроповода: собирал банковские карты своих знакомых, передавал их третьим лицам через мессенджеры и предоставлял счета в пользование за вознаграждение. Позже эти карты использовались для вывода денег, полученных мошенническим путем.