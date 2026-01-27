Задушила малолетнюю дочь: в Уфе арестовали 29-летнюю девушку

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу 29-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве собственной малолетней дочери. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Согласно данным ведомства, в минувшую субботу, 25 января, подозреваемая сдавила шею малышка. В результате асфиксии девочка скончалась.
Женщина пробудет под стражей почти два месяца — до 25 марта. Решение пока не вступило в законную силу.
