Задушила малолетнюю дочь: в Уфе арестовали 29-летнюю девушку

29-летняя уфимка задушила свою малолетнюю дочь.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу 29-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве собственной малолетней дочери. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Согласно данным ведомства, в минувшую субботу, 25 января, подозреваемая сдавила шею малышка. В результате асфиксии девочка скончалась.

Женщина пробудет под стражей почти два месяца — до 25 марта. Решение пока не вступило в законную силу.

