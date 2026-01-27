В Чите после нападения бродячих собак на 18 человек осудят чиновницу

В Чите перед судом предстанет руководитель отдела благоустройства городского комитета городского хозяйства. Чиновницу обвиняют в халатности, из-за которой от укусов бродячих собак пострадали 18 местных жителей, почти половина из которых малолетние дети. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.
По версии следствия, на 2025 год город заключил четыре контракта с компанией ООО «Пять звезд» на отлов безнадзорных животных общей суммой более 100 миллионов рублей. Несмотря на внушительное финансирование, 46-летняя обвиняемая не обеспечила должный контроль за исполнением работ.
Следствие установило, что женщина знала о сложной ситуации с агрессивными стаями собак в городе и получала многочисленные жалобы от населения, но не приняла необходимых мер.
Для обеспечения исков потерпевших, потребовавших возмещения ущерба на 5,1 млн рублей, на квартиру фигурантки наложен арест.
Уголовное дело по статье «Халатность» направлено для рассмотрения в Центральный районный суд города.