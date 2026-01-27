В Чите после нападения бродячих собак на 18 человек осудят чиновницу

В Чите перед судом предстанет руководитель отдела благоустройства городского комитета городского хозяйства. Чиновницу обвиняют в халатности, из-за которой от укусов бродячих собак пострадали 18 местных жителей, почти половина из которых малолетние дети. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.