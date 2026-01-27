Ричмонд
Перед покушением изучала анатомию: мама из Уфы на глазах ребенка попыталась зарезать бывшего

Уфимка на глазах своего ребенка попыталась зарезать бывшего сожителя.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Демского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против женщины, обвиняемой в покушении на убийство своего бывшего сожителя. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно версии следствия, женщина, не смирившись с разрывом отношений, приехала к мужчине в попытке их возобновить. Получив отказ, она, вооружившись ножом и в присутствии своего ребенка, нанесла множество раз ранила его в голову, грудь и ноги.

В ходе борьбы потерпевшему удалось отобрать у нападавшей нож и оттолкнуть ее. Женщина побежала на кухню за вторым ножом, но мужчина успел выбежать из квартиры и заблокировал ее внутри. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

Выяснилось, что злоумышленница готовилась к преступлению с мая прошлого года, она изучала специальную литературу по анатомии человека.

Обвиняемая свою вину не признала. Материалы возбужденного на нее уголовного дела направлены в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

— Материалы дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего выделены в отдельное производство. Ребенок передан на воспитание бабушке, — сообщает прокуратура.

