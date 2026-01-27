Перед покушением изучала анатомию: мама из Уфы на глазах ребенка попыталась зарезать бывшего

Согласно версии следствия, женщина, не смирившись с разрывом отношений, приехала к мужчине в попытке их возобновить. Получив отказ, она, вооружившись ножом и в присутствии своего ребенка, нанесла множество раз ранила его в голову, грудь и ноги.