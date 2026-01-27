Воронежец спас соседскую машину от пожара возле ЖК «Ботанический сад»

Утром 27 января около 7:00 во дворе на Олимпийском бульваре, 14 (ЖК «Ботанический сад»), загорелась машина Hyundai Getz. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в моторном отсеке авто и полностью его уничтожил. Пожар мог нанести гораздо больше ущерба, если бы не бдительность одного из жильцов дома.
На видеозаписях, разлетевшихся в соцсетях, заметно, как мужчина, увидев огонь, оперативно зацепил тросом соседский автомобиль, стоявший вблизи от горящей иномарки, и оттащил его на безопасное расстояние.
К моменту приезда пожарных, по словам сотрудников МЧС, иномарка была уже серьезно повреждена. На месте работали 8 спасателей и две спецмашины. Пламя потушили за 15 минут. К счастью, по данным ведомства, никто не пострадал.