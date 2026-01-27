Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отряд спецназначения «Рысь» задержал 50-летнего мужчину под Пуховичами

В Пуховичском районе бойцы «Рысь» задержали 50-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Пуховичском районе сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения «Рысь» задержали 50-летнего мужчину, рассказали в МВД.

Так, оперативники установили, что у ранее судимого за кражу и хулиганство сельчанина дома хранится арсенал оружия. При задержании у него нашли и изъяли три пистолета неустановленного образца, гранату РГД-5 советских времен, три дымовые шашки, банку с порохом, одноствольное ружье и обрез двуствольного ружья, более 400 патронов, свыше 20 капсюлей-детонаторов, составные части разного оружия.

Для дачи правовой оценки действиям задержанного назначены экспертизы.

Кроме того, правоохранители устанавливают источники приобретения фигурантом незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Тем временем Белстат сообщил, что белорусы стали меньше покупать пива и водки.

Ранее еще квоты на алкоголь были изменены в Беларуси.