Отряд спецназначения «Рысь» задержал 50-летнего мужчину под Пуховичами

Так, оперативники установили, что у ранее судимого за кражу и хулиганство сельчанина дома хранится арсенал оружия. При задержании у него нашли и изъяли три пистолета неустановленного образца, гранату РГД-5 советских времен, три дымовые шашки, банку с порохом, одноствольное ружье и обрез двуствольного ружья, более 400 патронов, свыше 20 капсюлей-детонаторов, составные части разного оружия.