Отряд спецназначения «Рысь» задержал 50-летнего мужчину под Пуховичами

В Пуховичском районе сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения «Рысь» задержали 50-летнего мужчину, рассказали в МВД.
Так, оперативники установили, что у ранее судимого за кражу и хулиганство сельчанина дома хранится арсенал оружия. При задержании у него нашли и изъяли три пистолета неустановленного образца, гранату РГД-5 советских времен, три дымовые шашки, банку с порохом, одноствольное ружье и обрез двуствольного ружья, более 400 патронов, свыше 20 капсюлей-детонаторов, составные части разного оружия.
Для дачи правовой оценки действиям задержанного назначены экспертизы.
Кроме того, правоохранители устанавливают источники приобретения фигурантом незарегистрированного оружия и боеприпасов.
